Carabineros de Temuco capturó a delincuente con extenso prontuario por robos

Carabineros concretó este sábado la detención de un delincuente con un alarmante historial delictivo en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

El sujeto, de 24 años, cuenta con 80 detenciones previas por múltiples delitos, destacándose entre ellos el robo, receptación y robo en locales comerciales, además de cargos por desacato.

Según la información policial, el criminal participó de forma reciente en un robo a un local comercial en Temuco. Desde allí, huyó con diversos equipos tecnológicos avaluados en más de 15 millones de pesos.

"El propietario informó que durante la madrugada, desconocidos ingresaron al local, sustrayendo computadores, un televisor, un notebook, herramientas y dinero en efectivo, todo evaluado superior a 15 millones de pesos", detalló el capitán Luis Llanquimán.

En esta línea, el uniformado precisó que, "ante lo ocurrido, se dispuso la concurrencia de personal de la 8ª Comisaría de Temuco, quienes realizaron diligencias que permitieron detener a uno de los involucrados. De lo anterior, se recuperó parte importante de la especie sustraída, entre ellas, un televisor y tres computadores".

Tanto el detenido como los medios de prueba incautados fueron puestos a disposición de los Tribunales de Justicia en La Araucanía.