Condenado por violencia rural que está en huelga de hambre fue internado en UCI

Dago Bastián Queipul permanece en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

Exige ser sometido a un "juicio justo".

Condenado por violencia rural que está en huelga de hambre fue internado en UCI
Un comunero mapuche que está en huelga de hambre desde el mes de agosto fue internado en la UCI del Hospital Intercultural de Nueva Imperial (Región de La Araucanía) debido al agravamiento de su estado de salud.

Se trata de Dago Bastián Queipul, condenado por hechos de violencia rural, que alega haber sido vulnerado en sus derechos y exige un "juicio justo".

Queipul fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en las últimas horas debido a complicaciones que ha experimentado producto de la medida de presión, que lleva adelante junto a otro comunero llamado José Arzola.

Desde el Instituto de Derechos Humanos de La Araucanía y el Colegio Médico han manifestado preocupación ante su estado de salud.

