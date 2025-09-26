Un insólito hecho ocurrió en el Juzgado de Garantía de Temuco y fue registrado por sus cámaras de seguridad: al término de una audiencia, un delincuente con nutrido prontuario sucumbió a su vocación y le robó, dentro de la misma sala, a su propio abogado.

Tras despedirse, el sujeto, con total naturalidad, tomó la mochila del defensor penal público -que contenía documentación, equipos electrónicos y otras especies- y se fue caminando de forma tranquila, para no levantar sospechas.

El trabajo policial posterior permitió ubicarlo en su domicilio y detenerlo, recuperando lo sustraído. El ladrón "mantiene diversos antecedentes: por delitos de desacato, conducción en estado de ebriedad, porte de arma blanca, hurto y receptación, entre otros", detalló el coronel Álvaro Martínez, prefecto de Carabineros de Cautín.

Debido a su acción contumaz, el sujeto volvió a comparecer este viernes ante el mismo tribunal, que ordenó su ingreso a prisión preventiva.

