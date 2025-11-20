Denuncian violación a estudiante de escuela básica en Temuco

Una denuncia por supuesta violación contra un estudiante de una escuela básica de Temuco tiene impactada a esa comunidad educacional.

Roberto Neira, alcalde de la capital de La Araucanía, expuso que tras conocerse la acusación "se activaron todos los protocolos y se hicieron las denuncias. La información que tenemos es que sería entre pares, algo bastante grave de ser verificada. Estamos trabajando en la contención entre los equipos directivos, los profesores y también con los padres y madres".

Como expresó el jefe municipal, la investigación por parte de la Fiscalía está en desarrollo y apunta a un compañero de la víctima. Además, el recinto educacional no descarta cerrar el año por anticipado a causa de este incidente.