Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Denuncian violación a estudiante de escuela básica en Temuco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según las autoridades se apunta a un compañero como victimario.

Denuncian violación a estudiante de escuela básica en Temuco
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una denuncia por supuesta violación contra un estudiante de una escuela básica de Temuco tiene impactada a esa comunidad educacional.

Roberto Neira, alcalde de la capital de La Araucanía, expuso que tras conocerse la acusación "se activaron todos los protocolos y se hicieron las denuncias. La información que tenemos es que sería entre pares, algo bastante grave de ser verificada. Estamos trabajando en la contención entre los equipos directivos, los profesores y también con los padres y madres".

Como expresó el jefe municipal, la investigación por parte de la Fiscalía está en desarrollo y apunta a un compañero de la víctima. Además, el recinto educacional no descarta cerrar el año por anticipado a causa de este incidente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada