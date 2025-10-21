Doce camionetas blindadas se sumaron a despliegue por estado de excepción en La Araucanía

12 camionetas blindadas llegaron este martes a Temuco para sumarse en el despliegue en la Ruta 5 Sur, en el marco del estado de excepción constitucional que rige en La Araucanía.

Alejandro Moreno, jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, destacó que "hemos recibido satisfactoriamente 12 camionetas por parte de la Delegación Presidencial, que no es solamente material, sino que esto viene a incrementar las capacidades operativas de la jefatura de la Defensa Nacional".

"Con estas capacidades podremos generar una mayor disuasión, mayor presencia, un mayor control territorial, a fin de generar todas las condiciones que garanticen la paz a esta hermosa región", valoró.