Dos carabineros quedaron lesionados tras evitar que un hombre se quemara a lo bonzo

Dos carabineros resultaron con lesiones tras impedir que un hombre se quemara a lo bonzo este lunes en el terminal de buses rurales de Victoria, Región de La Araucanía.

Según lo que pudo establecer la policía a partir de testimonios de vecinos y pasajeros, el sujeto estuvo amenazando durante varios minutos con rociarse bencina en el cuerpo y encender un fósforo, lo que generó alarma en el lugar.

Debido a esto, se desplegó personal uniformado que evitó un desenlace fatal.

"Carabineros de Victoria concurrió y realizó las acciones para evitar que esta persona resultara lesionada (de gravedad)", informó el general Patricio Yáñez, que de todas maneras confirmó que el afectado fue trasladado al hospital comunal para verificar sus heridas.

Respecto a los dos uniformados involucrados, precisó que "tienen lesiones en sus manos a raíz de las quemaduras, propia de la acción, pero es una acción que quiero valorar y saludar a nuestros carabineros".

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Victoria.