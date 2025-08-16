La segunda jornada de la consulta indígena que se llevó a cabo en la Región de La Araucanía fue calificada con un "positivo balance" por parte del Gobierno, a pesar de las situaciones que impidieron un desarrollo normal en Melipeuco.

El delegado presidencial en La Araucanía, Eduardo Abdala, agradeció a todos los participantes por utilizar este espacio de diálogo y subrayó el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando para dotar de todas las condiciones necesarias y asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera informada.

Sin embargo, las críticas al proceso persisten, incluso con el inicio de la consulta previa. Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, lamentó que la consulta no se extienda a toda la sociedad civil.

El proceso, fundamental para la macrozona sur, busca establecer un nuevo sistema de tierras en el contexto de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

LEER ARTICULO COMPLETO