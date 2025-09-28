Hombre fue detenido mientras trasladaba drogas en bus hacia Temuco

Un ciudadano colombiano fue detenido cuando trasladaba marihuana y cocaína en un bus interprovincial desde la Región Metropolitana hasta Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho se dio en el marco de las fiscalizaciones que realizan en carreteras por Carabineros, Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

El subprefecto José Quiroz, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Temuco, precisó que el hombre fue sorprendido "con el apoyo de ejemplares caninos" y trasladaba "en su equipaje 10 paquetes contenedores de 5.420 gramos de cannabis y un paquete contenedor de 1.069 gramos de clorhidrato de cocaína".

La sustancia ilícita fue avaluada en más de 80 millones de pesos.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público.