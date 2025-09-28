Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.7°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Hombre fue detenido mientras trasladaba drogas en bus hacia Temuco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Llevaba más de cinco kilos de marihuana y un kilo de cocaína en su equipaje, sustancias avaluadas en 80 millones de pesos.

Hombre fue detenido mientras trasladaba drogas en bus hacia Temuco
 ATON (Referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un ciudadano colombiano fue detenido cuando trasladaba marihuana y cocaína en un bus interprovincial desde la Región Metropolitana hasta Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho se dio en el marco de las fiscalizaciones que realizan en carreteras por Carabineros, Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

El subprefecto José Quiroz, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Temuco, precisó que el hombre fue sorprendido "con el apoyo de ejemplares caninos" y trasladaba "en su equipaje 10 paquetes contenedores de 5.420 gramos de cannabis y un paquete contenedor de 1.069 gramos de clorhidrato de cocaína".

La sustancia ilícita fue avaluada en más de 80 millones de pesos.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada