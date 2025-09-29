Mujer cobraba $10 mil por hacer fila en Cesfam de Pitrufquén y conseguir hora médica

Una mujer de Pitrufquén, región de La Araucanía, cobraba 10 mil pesos por hacer fila en el Cesfam local a fin de conseguir horas médicas para otras personas.

Desde la Municipalidad descartaron que se trate de una funcionaria del recinto o del Departamento de Salud, y aclaró que la persona actuaba de manera independiente.

Según informó Meganoticias, la mujer aseguró no tener contactos internos en el Cesfam ni recibir horas "por debajo", sino que simplemente vende su tiempo para realizar el trámite.

La PDI se encuentra indagando los antecedentes para esclarecer si los hechos constituyen un delito. De todas formas, la normativa establece que las horas en los centros de salud deben ser solicitadas directamente por los usuarios o por familiares, por lo que la intervención de terceros es irregular.

Es por ello que el municipio hizo un llamado a "tomar los resguardos necesarios y abstenerse de participar en este tipo de prácticas, las cuales constituyen un delito y dañan gravemente tanto el acceso universal a la salud como la confianza en las instituciones públicas".

"Instamos a los usuarios del Cesfam y a toda la comunidad de Pitrufquén a rechazar y denunciar estos actos que dañan el acceso a la salud pública", se lee en un comunicado oficial.