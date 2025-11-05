"Operación Fortaleza" dejó más de 230 detenidos y 11 kilos de droga incautados en La Araucanía

Un exitoso balance arrojó la tercera versión de la "Operación Fortaleza", un masivo operativo de seguridad realizado en la Región de La Araucanía que culminó con la detención de 231 personas.

Las labores fueron efectuadas de manera conjunta por funcionarios de Carabineros y la PDI, logrando además la incautación de una considerable cantidad de drogas, armas de fuego y municiones.

El despliegue policial permitió sacar de circulación a individuos que mantenían órdenes de detención pendientes por diversos delitos.

El general de Carabineros de La Araucanía Miguel Herrera detalló que en el operativo "se recuperó armas de fuego, dos revólveres. Se recuperó un total de 11 kilos de drogas: casi 8 de marihuana, 3 de clorhidrato de cocaína".

La operación fue valorada por las autoridades como un ejemplo de coordinación interinstitucional, involucrando no solo a ambas policías, sino también al Ministerio Público y al Gobierno.

El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, destacó que "este es un esfuerzo, por tanto, policial como jurídico, también con Gendarmería, donde se despliegan esfuerzos conjuntos de manera bastante inédita, tanto de Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, para poder poner el foco en prófugos de la justicia, extranjeros, droga y otros elementos de inseguridad".

Las diligencias se concretaron en la mayoría de las comunas de las provincias de Cautín y Malleco. Durante el operativo, también se detectó a más de 10 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.

Tanto los detenidos como los medios de prueba incautados fueron puestos a disposición de los Tribunales de Justicia de La Araucanía para continuar con los procedimientos legales correspondientes.