PDI detuvo a 11 sujetos que eran buscados por la justicia por múltiples delitos en La Araucanía

Un golpe a la delincuencia se llevó a cabo este viernes en la Región de La Araucanía, donde detectives de las unidades especializadas y territoriales de la Prefectura Cautín y Malleco de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un operativo que resultó en la detención de 11 personas mayores de edad: Todos los detenidos mantenían órdenes de aprehensión vigentes por una variedad de delitos.

Entre los ilícitos por los cuales eran buscados se incluyen amenazas, lesiones menos graves, secuestro, receptación, hurto simple y conducción en estado de ebriedad. Un aspecto relevante de este operativo es que varios de los detenidos también adeudaban pensiones alimenticias, algunas de las cuales superan los 23 millones de pesos.

Gracias al trabajo de las Brigadas de Investigación Criminales que trabajaron en conjunto en Villarrica, Angol, Traiguén, Victoria, Temuco y Lautaro, se logró poner a disposición de la justicia a quienes intentaban evadir su responsabilidad. Incluso con deudas que en el caso de pensiones alimenticias superaban los 23 millones de pesos", destacó el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campuzano.