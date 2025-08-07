Por primera vez en tres años: La Araucanía registró un solo atentado en julio

La Región de La Araucanía registró un solo atentado en julio, lo que constituye la cifra más baja desde que entró en vigencia el estado de excepción en mayo de 2022, de acuerdo con el último Barómetro de Seguridad de la Multigremial local.

"Fue el mes más bajo en muchos años", resaltó el presidente de esa agrupación, Patricio Santibáñez, quien atribuye esta caída a "medidas concretas y avances de las diferentes instituciones" en la región.

A modo de ejemplo, justamente mencionó "el estado de excepción, el avance de la Fiscalía, y las legislaciones que se han implementado" en lo que va de este 2025.

De todos modos, Santibáñez advirtió que "a pesar de esto, en los primeros días de agosto tuvimos dos atentados" en su región: uno en Collipulli, y otro en Nueva Imperial.

El estudio de la Multigremial también apunta que en los primeros siete meses del año, se perpetraron 31 hechos de violencia en la Macrozona Sur, con un promedio de 4,5 atentados mensuales, y que el 81% de estos ataques se han reportado en La Araucanía.