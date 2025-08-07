Por primera vez en tres años: La Araucanía registró un solo atentado en julio
Es la cifra más baja desde mayo de 2022, cuando entró en vigencia el estado de excepción en la Macrozona Sur, de acuerdo con un estudio de la Multigremial.
No obstante, el presidente de esa agrupación, Patricio Santibáñez, advirtió que en lo que va de agosto, ya se reportaron dos ataques en la región.
La Multigremial de La Araucanía atribuye esta caída al estado de excepción, la labor de la Fiscalía, y la implementación de nuevas leyes.