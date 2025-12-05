Presidio perpetuo calificado para autor de parricidio en Collipulli

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a presidio perpetuo calificado a Fernando Henríquez Iturrieta, de 38 años, por el parricidio de su madre, Elena Iturrieta, crimen ocurrido el 17 de marzo de 2024 en Collipulli.

La resolución calificó el ataque como un acto "inhumano y brutal", ocurrido en el baño de la vivienda que ambos compartían, donde la víctima fue agredida con extrema violencia hasta morir por un traumatismo cráneo encefálico.

Tras el homicidio, Henríquez ocultó el cuerpo en un basurero dentro del domicilio.

El tribunal desestimó las atenuantes planteadas por la defensa, como la supuesta colaboración del acusado o una imputabilidad disminuida por consumo de drogas, y acogió la agravante de que el delito se cometió contra una persona adulta mayor.

El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, detalló que "la agresión se desencadenó luego de que Henríquez supiera que su madre evaluaba internarlo para tratar su adicción".

Con la pena impuesta, el condenado deberá cumplir al menos 40 años efectivos de cárcel antes de optar a cualquier beneficio, periodo durante el cual el cumplimiento es íntegro.