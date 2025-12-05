Síguenos:
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Presidio perpetuo calificado para autor de parricidio en Collipulli

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fernando Henríquez fue sentenciado por asesinar a su madre y ocultar el cuerpo dentro de un basurero en la vivienda que compartían.

Presidio perpetuo calificado para autor de parricidio en Collipulli
 Las Noticias de Malleco

La pena lo obliga a cumplir 40 años efectivos antes de acceder a beneficios.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a presidio perpetuo calificado a Fernando Henríquez Iturrieta, de 38 años, por el parricidio de su madre, Elena Iturrieta, crimen ocurrido el 17 de marzo de 2024 en Collipulli.

La resolución calificó el ataque como un acto "inhumano y brutal", ocurrido en el baño de la vivienda que ambos compartían, donde la víctima fue agredida con extrema violencia hasta morir por un traumatismo cráneo encefálico.

Tras el homicidio, Henríquez ocultó el cuerpo en un basurero dentro del domicilio.

El tribunal desestimó las atenuantes planteadas por la defensa, como la supuesta colaboración del acusado o una imputabilidad disminuida por consumo de drogas, y acogió la agravante de que el delito se cometió contra una persona adulta mayor.

El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, detalló que "la agresión se desencadenó luego de que Henríquez supiera que su madre evaluaba internarlo para tratar su adicción".

Con la pena impuesta, el condenado deberá cumplir al menos 40 años efectivos de cárcel antes de optar a cualquier beneficio, periodo durante el cual el cumplimiento es íntegro.

