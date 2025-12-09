Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.1°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sujeto fue sorprendido intentando ingresar cinco subametralladoras a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se tratan de armas modelo FK, similar a las Uzi, y que son utilizadas por la policía y el Ejército argentino.

Sujeto fue sorprendido intentando ingresar cinco subametralladoras a Chile
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de Carabineros detuvo a un hombre que intentó ingresar cinco subametralladoras al país en la zona cordillerana de Lonquimay, en la Región de La Araucanía.

El general Miguel Herrera detalló que "estamos en presencia de subametralladoras de amplio poder de fuego, muy parecida a la Uzi. Esta subametralladora, de fabricación argentina, es un modelo FK que tiene dos configuraciones, el calibre .9, que lo utiliza generalmente la policía argentina, y el calibre .45, que lo utiliza el Ejército argentino".

"La subametralladora presenta las mismas características que las Uzi, con un seguro de empuñadura, y tiene la modalidad de funcionar tiro a tiro y en modalidad de ráfaga", añadió.

Por el momento se desconoce el destino que tendrían las armas que fueron descubiertas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada