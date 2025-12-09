Sujeto fue sorprendido intentando ingresar cinco subametralladoras a Chile

Personal de Carabineros detuvo a un hombre que intentó ingresar cinco subametralladoras al país en la zona cordillerana de Lonquimay, en la Región de La Araucanía.

El general Miguel Herrera detalló que "estamos en presencia de subametralladoras de amplio poder de fuego, muy parecida a la Uzi. Esta subametralladora, de fabricación argentina, es un modelo FK que tiene dos configuraciones, el calibre .9, que lo utiliza generalmente la policía argentina, y el calibre .45, que lo utiliza el Ejército argentino".

"La subametralladora presenta las mismas características que las Uzi, con un seguro de empuñadura, y tiene la modalidad de funcionar tiro a tiro y en modalidad de ráfaga", añadió.

Por el momento se desconoce el destino que tendrían las armas que fueron descubiertas.