Unos 200 comerciantes ambulantes y hortaliceros mapuche fueron desalojados del centro de Temuco la mañana de este martes, operativo de Carabineros y Seguridad Municipal que estuvo marcado por una serie de disturbios.

Durante el procedimiento, que tuvo lugar en las calles Manuel Montt y General Aldunate, varios de ellos lanzaron lechugas y tomates contra los carros policiales y los inspectores, pero de todos modos no se registraron detenidos.

"Hubo actos de violencia de estas personas: tenemos clanes familiares que se creen dueños de las calles", acusó el alcalde Roberto Neira, antes de precisar que "al menos tres cuadras estaban completamente obstruidas por este comercio ilegal".

El jefe comunal aseveró que la ocupación de ambulantes "es un flagelo para Temuco", y que la recuperación concretada hoy busca "apoyar el comercio establecido, que paga sus impuestos y sus imposiciones, que tiene contrato de trabajo, que respeta las normas y la ley".

