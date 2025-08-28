Apoderados pagaron durante 9 años transporte escolar que era gratuito

Una insólita situación se registró en Puerto Varas, donde apoderados del Colegio Vencedor pagaron durante nueve años por un servicio de transporte escolar que en realidad era gratuito, ya que está subsidiado por el Estado.

Pese a que el pago se presentaba como voluntario, se cobraban $20 mil mensuales por cada alumno y en la práctica era exigido para poder concretar la matrícula.

Todo esto, pese a que el servicio estaba completamente financiado por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, que presentó una denuncia ante la Fiscalía por la gravedad de los hechos.

Desde la Seremi aseguraron que el transporte escolar subsidiado por el Ministerio de Transportes es gratuito y que ningún colegio o centro de padres puede cobrar por este servicio.

"Solicitamos antecedentes a la persona que denunció y pedimos aclaraciones al colegio. Con toda la información, enviamos los antecedentes a la Fiscalía para que investigue la eventual ocurrencia de delitos", comentó el seremi de Transportes de Los Lagos, Pablo Joost.

En tanto, el Colegio Vencedor emitió un comunicado en el que aseguraron que cuentan "con solo tres buses subsidiados, y para no hacer la diferencia entre los estudiantes que se trasladan en esos buses y los otros 11 no subsidiados, es que se plantea la idea de que el aporte es absolutamente voluntario".

Por otro lado, la institución educativa descartó haber negado la matrícula a quienes no pagaban la cuota.