Descartan prisión preventiva para delincuente que asaltó a estudiante en Puerto Montt

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt determinó medidas cautelares de menor intensidad para un adulto y dos adolescentes imputados por un violento robo ocurrido el pasado miércoles en la escalera Paola Vega de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

La Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, que actuó como querellante, había solicitado la prisión preventiva para el adulto y la internación provisoria para los menores, basándose en la contundente evidencia captada por las cámaras de televigilancia.

Pese a esto, el tribunal dictaminó arresto domiciliario nocturno para el adulto y sujeción a vigilancia del servicio Mejor Niñez para los dos adolescentes, uno de ellos de nacionalidad extranjera. Además, los tres imputados, que no contaban con antecedentes penales previos, quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, así como de comunicarse con ella.