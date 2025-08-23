Detenido sujeto que confesó el homicidio de su arrendatario en Calbuco

Un sujeto fue detenido tras confesar el homicidio de su arrendatario, un hombre de 51 años, tras apuñalarlo en el sector rural de Canal Quihua, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

Según los antecedentes preliminares, un hombre de 57 años es el presunto responsable de la agresión. Este mismo individuo, posteriormente, dio aviso del hecho a personal policial.

"En un llamado de emergencia al nivel 133, un hombre de 57 años, chileno, daba cuenta que había agredido con un arma cortante al arrendatario de su propiedad, dándole muerte al interior del inmueble", detalló el subprefecto Carlos Correa, jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt.

Desde la PDI se informó que se están llevando a cabo diversas diligencias investigativas en el sitio del suceso. El objetivo es esclarecer la dinámica del crimen y las circunstancias exactas que rodearon la agresión a la víctima.

El presunto agresor ha sido detenido por Carabineros y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se espera que se formalicen los cargos correspondientes.