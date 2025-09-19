Síguenos:
Región de Los Lagos

Investigan presunto femicidio contra joven de 26 años en Calbuco

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima fue encontrada sin vida en su domicilio con diversas lesiones visibles, lo que ha puesto en marcha una exhaustiva investigación por parte de la PDI.

Aunque el informe médico preliminar apunta a una enfermedad como causa de muerte, la autopsia reveló fracturas y hematomas, sugiriendo una posible agresión.

 ATON (referencial)

Las autoridades se encuentran trabajando para identificar a los responsables de las lesiones y determinar si estas tuvieron relación directa con el fatal desenlace.

El Ministerio Público, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), indagan la muerte de una mujer de 26 años en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

Según se informó, la víctima, que fue encontrada la noche del jueves por familiares al interior de su dormitorio, ubicado en el sector de La Vega, presentaba diversas lesiones en su cuerpo.

En el lugar, personal especializado levantó antecedentes que luego fueron complementados con la autopsia que se le realizó por el Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt.

De acuerdo con el informe médico, la causa de muerte estaría asociada a una enfermedad. Sin embargo, también se constató "la existencia de lesiones como una fractura en la parrilla costal y hematomas en la zona del cráneo", detalló el fiscal Julio Martínez.

El persecutor señaló que dichas evidencias permiten establecer que la víctima fue agredida por terceras personas.

Las diligencias investigativas se centran en determinar la identidad de él o los responsables y esclarecer si estas tuvieron relación directa con la causa de muerte establecida por el SML.

