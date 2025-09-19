Investigan presunto femicidio contra joven de 26 años en Calbuco
La víctima fue encontrada sin vida en su domicilio con diversas lesiones visibles, lo que ha puesto en marcha una exhaustiva investigación por parte de la PDI.
Aunque el informe médico preliminar apunta a una enfermedad como causa de muerte, la autopsia reveló fracturas y hematomas, sugiriendo una posible agresión.
Las autoridades se encuentran trabajando para identificar a los responsables de las lesiones y determinar si estas tuvieron relación directa con el fatal desenlace.