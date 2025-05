Líder de banda criminal transnacional de Los Lagos quedó en prisión preventiva

Tras una investigación de más de un año, Carabineros logró desbaratar a la banda criminal transnacional "Los Ramírez", establecida en el sector de Alerce, Región de Los Lagos, cuyas operaciones las realizaban entre Bolivia, Argentina y el sur de Chile.

La indagatoria inició en octubre de 2023, luego de un hecho relacionado con una extorsión, donde se incautaron armas de fuego, cascos tácticos y chalecos antibalas. El evento llevó la policía a realizar una serie de diligencias para dar con su líder y los brazos operativos de la estructura criminal.

En concreto, la banda ingresaba armas y drogas –principalmente cocaína- desde Bolivia, transitando por Argentina y entrando a Chile, abasteciendo a las comunas de Puerto Montt y Llanquihue.

El general Jorge Valdivia, jefe de la zona de Los Lagos, precisó que la operación "permitió en el transcurso de este tiempo la captura de nueve detenidos, el decomiso de 26 armamentos, más de 300 municiones de guerra y una cantidad importante de droga".

Durante este viernes, la Policía de Investigaciones logró la detención del líder Luis Ramírez -con condenas por infracción a la Ley 20.000-, quien no tenía contacto directo con la mercancía, lo que dificultó su captura. Sin embargo, tras diligencias se logró posicionarlo como jefe de la organización y propietario del arsenal, la droga y las municiones incautadas.

De acuerdo a la indagatoria, la mercancía era comercializada con pequeños traficantes, sin embargo, Ramírez era quien se imponía sobre estos si no cumplían sus condiciones; lo generó una serie de hechos violentos en la región donde se registraron personas heridas por armas de fuego, robos y amenazas.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer detalló que el hombre de 40 años era "uno de los objetivos principales de esta investigación. A quien formalizamos como líder de la misma con delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego".

La Justicia determinó la prisión preventiva de Ramírez con un plazo de 60 días de investigación.