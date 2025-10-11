Nueva cara: Galpón Estación de Puerto Varas fue restaurado con voluntarios
El emblemático Galpón Estación, en Puerto Varas, luce unan nueva cara gracias a la jornada de restauración y embellecimiento de su fachada, en una nueva intervención del programa Chile Pinta 2025, que ya ha permitido recuperar otros hitos urbanos en Antofagasta, La Calera, Puente Alto y Temuco, entre otras localidades.
En Los Lagos, el proyecto de la cadena Sodimac se unió con la Fundación Parque Sur y decenas de voluntarios, para pintar el lugar y hacerlo más atractivo para la urbe, dejando atrás rayados y desgaste.
El Parque Estación, donde se encuentra el Galpón Estación, es un emblemático proyecto urbano en Puerto Varas que surgió de la comunidad para abordar la falta de espacios públicos en la ciudad; y fue construido sobre los terrenos de la antigua estación de trenes.