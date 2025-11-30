Osorno: Sujeto acusado de acoso sexual a adolescente quedó preso

El Juzgado de Garantía de Osorno decretó la prisión preventiva de César Alejandro Vivas Becerra, ciudadano venezolano de 30 años, acusado de amenazar y hostigar sexualmente a una adolescente de 16 años.

La medida fue adoptada tras la formalización del Ministerio Público, que sostuvo que las características del caso y antecedentes reunidos hacen imprescindible mantener al imputado en la cárcel mientras avanza la indagatoria.

De acuerdo a lo expuesto en tribunal, el sujeto acosó por internet durante semanas a la víctima, utilizando identidades falsas en redes sociales; envió amenazas directas a la joven, y difundió contenido generado a partir de imágenes de la víctima, lo que sustentó el cargo de almacenamiento de material pornográfico infantil.

Asimismo, el imputado intentó acercarse físicamente a la adolescente, incluyendo visitas a su domicilio y una aparición en su establecimiento educacional simulando ser un repartidor.

Por su parte, el fiscal José Vivallo reveló que la Fiscalía Nacional de Colombia remitió una orden de detención vigente por hechos similares atribuidos al mismo sujeto.

El tribunal determinó 150 días de investigación por el hecho.

