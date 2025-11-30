Síguenos:
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Parque Costanera de Puerto Montt ganó premio nacional por su aporte a la infraestructura urbana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El Parque Costanera de Puerto Montt ganó el Premio Aporte Urbano (PAU) 2025 como Mejor Proyecto de Infraestructura Urbana - Espacio de Uso Público, en un galardón a nivel nacional otorgado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y coorganizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre otras instituciones.

"Estamos muy contentos y orgullosos", dijo el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien celebró también que el equipo que participó de esta iniciativa "hoy trabaja en la Municipalidad, por lo tanto, los puertomontinos podemos soñar con proyectos como el Parque Costanera para llevar a nuestra ciudad al sitial que se merece".

El galardón premia obras que no solo destacan por su diseño, sino por su profundo impacto en el entorno: más integración social, rescate patrimonial, sostenibilidad y espacios públicos de calidad.

