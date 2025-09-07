PDI detuvo a hombre con más de 5 kilos de clorhidrato de cocaína en Chaitén

Un ciudadano colombiano fue detenido por el jefe regional de la Policía de Investigaciones de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela, al ser descubierto con más de 5 kilos de clorhidrato de cocaína a bordo de un ferry con destino a Chaitén, Región de Los Lagos.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió el sábado cuando el mando regional junto a su equipo volvía de realizar funciones en el norte del país hacia Coyahique. Una vez a bordo del ferry, lograron perfilar a un sujeto aparentemente extranjero con actitudes sospechosas.

Los policías esperaron su descenso de un bus en la localidad de Chaitén, donde le realizaron un control de identidad, y se pudo acreditar que era un hombre de nacionalidad colombiana, de 48 años, con una medida de expulsión en su contra por haber sido revocada su permanencia definitiva en el país.

"Al ser entrevistado, este sujeto manifestó de manera inmediata y voluntariamente que transportaba droga en uno de sus bolsos, el cual posteriormente fue revisado y se encontraron cuatro paquetes contenedores de clorhidrato de cocaína y pesada, arrojando un peso total de 5.117 gramos", relató el mismo Valenzuela.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Chaitén para su respectivo control de detención.