Carabineros frustró robo a caja de compensación en Cunco

Este lunes, un trabajo conjunto entre Carabineros y las direcciones de seguridad pública de Cunco y Padre Las Casas logró frustrar un robo en una sucursal de la caja de compensación Los Héroes, ubicada en el centro de Cunco.

En el operativo se detuvo a dos sujetos implicados en el intento de robo, uno de ellos fue sorprendido muy cerca de la bóveda donde se guarda el dinero.