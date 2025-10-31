Caso Julia Chuñil: Decretan prisión preventiva para madre e hijo por amenazas a fiscal

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva para una madre y su hijo, como sospechosos de proferir amenazas dirigidas al fiscal Jaime Calfil, que participa en el caso de la desaparición y presunto asesinato de Julia Chuñil.

Se trata de Oriana Segovia Casas, de 56 años, a su hijo Víctor Ortega Segovia, aproximadamente 30 años, quienes fueron aprehendidos el jueves durante un operativo policial en su domicilio, donde Carabineros halló armas, municiones y artefactos explosivos.

La mujer fue imputada por el delito de amenazas contra el persecutor, y junto a su hijo, enfrentan cargos por delitos de control de armas y explosivos, incluidos la tenencia de municiones, de armas, elementos para la fabricación de explosivos y la tenencia mismas de estos materiales.

El juez Fabián Duffau dictó la medida cautelar por considerar "su libertad un extremo peligro para la seguridad de la sociedad, dado la amplia cantidad de armas, explosivos y municiones que se encontró en el domicilio".

De acuerdo a los antecedentes, las amenazas fueron exhibidas mediante lienzos y carteles durante una movilización realizada a principios de octubre, convocada para exigir respuestas por la desaparición de la activista.