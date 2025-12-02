La Corporación Nacional Forestal (Conaf) Los Ríos denunció este martes la extracción ilegal de corteza en el Coihue Abuelo, un ejemplar de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

El árbol, considerado un ícono del área protegida y uno de los sitios más frecuentados por visitantes para actividades de descanso, contemplación y baños de naturaleza, sufrió daños en su tronco. El hallazgo fue realizado por funcionarias y funcionarios de Conaf durante un recorrido de inspección en el sector.

"Calificamos este hecho como grave y hacemos un llamado a la ciudadanía a resguardar y proteger nuestros recursos naturales, sobre todo en nuestras unidades de áreas protegidas de la región", sostuvo el director regional del organismo, Arnoldo Shibar.

Cabe recordar que extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción grave, sancionada por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

