Conaf denunció daños a Coihue Abuelo, árbol de 600 años en reserva nacional en Los Ríos
El temprano gol de Eduardo Vargas ante Ñublense metió a Audax a la Sudamericana
Hinchas se enfrentaron a la policía brasileña en festejos de Flamengo
El lamento de Unión Española en Santa Laura tras sufrir un amargo descenso
Erick Pulgar destaca en el equipo ideal de la Copa Libertadores 2025
Conaf denunció daños a Coihue Abuelo, árbol de 600 años
Resistencia de vecinos complejizó el desalojo en Cerro 18 de Lo Barnechea
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) Los Ríos denunció este martes la extracción ilegal de corteza en el Coihue Abuelo, un ejemplar de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.
El árbol, considerado un ícono del área protegida y uno de los sitios más frecuentados por visitantes para actividades de descanso, contemplación y baños de naturaleza, sufrió daños en su tronco. El hallazgo fue realizado por funcionarias y funcionarios de Conaf durante un recorrido de inspección en el sector.
"Calificamos este hecho como grave y hacemos un llamado a la ciudadanía a resguardar y proteger nuestros recursos naturales, sobre todo en nuestras unidades de áreas protegidas de la región", sostuvo el director regional del organismo, Arnoldo Shibar.
Cabe recordar que extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción grave, sancionada por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.