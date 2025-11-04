Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Ríos

Condenan a 20 años de cárcel a sujeto por violación y abuso sexual de sus dos hijas menores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La sentencia detalla una pena por delitos contra su hija mayor (cuando tenía menos de 14 años) y su segunda hija, de 16 años al momento de los hechos.

La fiscalía resaltó la importancia del fallo, donde la declaración de las víctimas menores de edad fue un elemento crucial para lograr la sentencia condenatoria.

 ATON (referencial)

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia fue el encargado de dictar la condena contra el hombre de 46 años.

En portada

A 20 años de cárcel fue sentenciado un sujeto de 46 años que, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, cometió los delitos de violación reiterada y abuso sexual en perjuicio de sus dos hijas menores de edad.

En detalle, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó al criminal a una pena de 17 años de cárcel por violación reiterada en perjuicio de su hija mayor, cuando ella tenía menos de 14 años.

A estos se sumaron otros tres años y un día de presidio por el delito de abuso sexual cometido contra otra hija que, al momento de los hechos, tenía 16 años.

"La Fiscalía de Los Ríos obtuvo una sentencia condenatoria por delitos de violación reiterada, cometidos por un acusado en contra de su hija mayor cuando esta era menor de 14 años, y delito de abuso sexual cometido en contra de una hija de 16 años, como un hecho único", destacó la fiscal Mónica Palma.

Durante el desarrollo del juicio, la declaración de las víctimas fue un elemento crucial para la resolución del caso.

