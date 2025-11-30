Encuentran cuerpo de pescador desaparecido en Panguipulli

Luego de más una semana de búsqueda, personal de la Armada de Chile, la PDI, Bomberos y otras instituciones hallaron y recuperaron el cuerpo de un pescador desaparecido en la comuna de Panguipulli (Región de Los Ríos).

El hallazgo se produjo en la Bahía de Coz Coz,cercano al Lago Panguipulli, donde los equipos ubicaron el cadáver a más de 65 metros de profundidad. El procedimiento contó con apoyo de la empresa Deep Tracker, informó la Fiscalía regional de Los Ríos.

El pescador fue reportado como desaparecido el viernes 21 de noviembre, según detalló la Armada, que confirmó su identidad.

El domingo 23 de noviembre, el capitán de puerto de Panguipulli, Santiago Herrera, informó que el hombre había "ingresado al lago en un bote de goma, el que fue encontrado durante el primer día de rastreo".

Desde la Fiscalía señalaron de manera preliminar que "no habría intervención de terceros en la muerte de esta persona".

Sin embargo, el cuerpo fue entregado al Servicio Médico Legal (SML) y a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, con la finalidad de esclarecer dehacientemente la causa del fallecimiento.