Millonario robo afectó a un aeródromo en San José de Mariquina

Un millonario robo que supera los 32 millones de pesos afectó al Aeródromo Pichoy, ubicado en la comuna de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos. El ilícito, que implicó la sustracción de cables de cobre y una considerable cantidad de herramientas, está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

"Ingresaron al recinto destruyendo el cerco perimetral y una vez allí sustrajeron cable de cobre, avalado en la suma de 8.630.000 pesos, además de herramientas que pertenecían a una empresa constructora que ejecuta obras de ampliación en el aeropuerto, cuyo valor asciende a la suma de 23.580.112 pesos", detalló el fiscal Pierre Leiva, confirmando un monto total sustraído de 32.210.112 pesos.

Hasta el momento, la investigación no ha arrojado resultados que permitan identificar o capturar a los responsables del delito, como tampoco dar con las especies sustraídas.