Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.0°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Los Ríos
Tópicos: País | Región de Los Ríos

Millonario robo afectó a un aeródromo en San José de Mariquina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un millonario robo que supera los 32 millones de pesos afectó al Aeródromo Pichoy, ubicado en la comuna de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos. El ilícito, que implicó la sustracción de cables de cobre y una considerable cantidad de herramientas, está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

"Ingresaron al recinto destruyendo el cerco perimetral y una vez allí sustrajeron cable de cobre, avalado en la suma de 8.630.000 pesos, además de herramientas que pertenecían a una empresa constructora que ejecuta obras de ampliación en el aeropuerto, cuyo valor asciende a la suma de 23.580.112 pesos", detalló el fiscal Pierre Leiva, confirmando un monto total sustraído de 32.210.112 pesos.

Hasta el momento, la investigación no ha arrojado resultados que permitan identificar o capturar a los responsables del delito, como tampoco dar con las especies sustraídas.

Síguenos en Google News
Las + leídas