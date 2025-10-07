Prisión preventiva para sujetos que asaltaron a hombre que retiró dinero de banco en Río Bueno

Dos sujetos fueron detenidos por el robo a un hombre que retiró dinero desde un banco en el sector de Cayurruca, en la comuna de Río Bueno, en la Región de Los Ríos.

Los delincuentes sustrajeron dos millones 600 mil pesos y un teléfono celular, siendo atrapados en flagrancia en el terminal de buses de Lago Ranco, mientras que un tercer involucrado se dio a la fuga.

Los sujetos quedaron en prisión preventiva, ya que ambos tienen antecedentes por robo, hurto, receptación y delitos asociados a la Ley de Drogas.