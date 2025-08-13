Deshielo en la Antártida revela restos de científico desaparecido hace 66 años

El deshielo de un glaciar de la Antártida reveló los restos de un científico desaparecido hace más de 60 años en la zona.

Se trata de Dennis Bell, un meteorólogo británico que desapareció en 1959 tras caer en una grieta, cuando trabajaba para la organización que se convirtió en el British Antarctic Survey, el instituto de investigación polar de Reino Unido.

Pese a que Bell sobrevivió inicialmente a la caída de unos 30 metros, el intento de rescate fracasó: se lo hizo atar a una cuerda sujeta a un trineo tirado por perros, pero al llegar arriba su cuerpo se atascó contra el borde y, al estar atado solo por el cinturón, este se rompió, provocando que cayera de nuevo y que nunca más se supiera de él.

Sus restos fueron descubiertos junto a algunas de sus pertenencias en enero de 2025 por un equipo de investigadores polacos al pie del glaciar Ecology en la isla Rey Jorge, quienes realizaron cuatro viajes separados para recuperarlos cuidadosamente.

Tras realizar los procedimientos correspondientes, los científicos descubrieron que las muestras de ADN coincidían con las de los hermanos vivos de Bell, David Bell y Valerie Kelly, quienes se sorprendieron con el descubrimiento.

"Cuando a mi hermana y a mí nos notificaron que habían encontrado a nuestro hermano Dennis después de 66 años, nos quedamos impactados y asombrados. Había renunciado hace tiempo a encontrar a mi hermano. Es simplemente extraordinario, asombroso. Sólo estoy triste porque mis padres nunca pudieron ver este día", aseguró David Bell.