SHOA descartó riesgo de tsunami en costas chilenas tras temblor en la Antártica

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado riesgo de tsunami para las costas chilenas, tras sismo de magnitud de 5,2 en el Territorio Chileno Antártico.

Según precisó el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor se registró a las 21:16 horas y epicentro se ubicó a 289 kilómetros al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicada en la península antártica.

Ante el movimiento telurico, el SHOA informó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".