Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Magallanes
Tópicos: País | Región de Magallanes | Antártica

SHOA descartó riesgo de tsunami en costas chilenas tras temblor en la Antártica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado riesgo de tsunami para las costas chilenas, tras sismo de magnitud de 5,2 en el Territorio Chileno Antártico.

Según precisó el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor se registró a las 21:16 horas y epicentro se ubicó a 289 kilómetros al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicada en la península antártica.

Ante el movimiento telurico, el SHOA informó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Síguenos en Google News
Las + leídas