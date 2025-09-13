Funcionario del Ejército murió atropellado por un camión en Punta Arenas

Un fatal accidente de tránsito se registró en Punta Arenas, Región de Magallanes, donde un funcionario del Ejército fue atropellado por un camión cuando se dirigía en bicicleta al regimiento Ojo Bueno.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del viernes cuando el cabo Victor Contuliano fue arrollado por el vehículo de carga.

El capitán Iván Barrientos, jefe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, detalló que el ciclista fue "impactado con una interacción física de alta energía por parte del camión, que venía en el mismo sentido de ruta".

"Se produce una absorción de energía por parte de esta persona de gran magnitud, en donde absorbe energía cinética, mecánica y potencial y, lamentablemente, resultó con lesiones que son incompatibles con la vida humana", precisó.

La víctima era acompañada por dos compañeros, quienes resultaron con lesiones leves.

Riña en el centro terminó con un apuñalado

Por otro lado, alrededor de la media noche del jueves, Carabineros llegó hasta el centro de la ciudad, en Avenida España con Errázurriz, luego de ser alertados de una riña en la vía pública con arma blanca.

El mayor Sergio Castellón detalló que "al llegar personal al lugar, encuentra una persona ensangrentada, la que no quiere entregar mayores antecedentes de lo ocurrido. No obstante, un testigo señaló al agresor y, además, argumentó que esta había sido agredido con un arma blanca".

Tanto el herido como el atacante se encuentran en situación de calle. Asimismo, ambos registran un amplio policial: el primero, tiene ocho reiteraciones por distintos delitos, mientras el segundo 31.

El agresor fue formalizado por agresión con arma blanca y amenazas de muerte contra carabineros en servicio.