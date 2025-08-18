Hércules C-130: Tribunal postergó el juicio para marzo del próximo año

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas postergó para marzo de 2026 el comienzo del juicio por la caída del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea (FACh) sobre el Mar de Drake, originalmente fijado para el 12 de septiembre.

La tragedia tuvo lugar hace más de cinco años, específicamente el 9 de diciembre de 2019, cuando el avión capotó rumbo a la Antártica y sus 38 ocupantes fallecieron, entre los que había funcionarios y civiles.

Para el fiscal Sebastián González, "esta decisión no tiene sustento alguno en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, y creemos que con ella, se afectan las expectativas legítimas que tenían las vícitmas de poder zanjar este asunto, y que se dictara un veredicto respecto de los hechos acusados".

En ese sentido, prometió que "haremos todo lo jurídicamente posible para revertir esta decisión, y que el juicio inicie en la fecha que estaba fijada".

Pese a la oposición de la Fiscalía de Magallanes, Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, pospone inicio de juicio oral en caso Hércules C130, en el cual 38 tripulantes y pasajeros perdieron la vida, tras la caída del avión FACH en el Mar de Drake.@FiscaliadeChile pic.twitter.com/bC2rD9oIAF — Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena (@Fisc_Magallanes) August 18, 2025

Alicia Quiñones, madre del comandante de la aeronave, Ítalo Medina, también lamentó que el tribunal aplazara el proceso, acusando que lo resuelto sólo "agrava la situación que vivimos las víctimas de esta tragedia".

Al mismo tiempo, manifestó que "hacemos un reparo a la Fiscalía de la mala organización que tiene al no prever esta situación. Es doloroso, es vergonzoso, y nos hace sufrir aún más".

El Ministerio Público tiene previsto presentar más de 200 testigos en el proceso, junto con peritos, prueba documental y técnica obtenida durante los más de cinco años de investigación.