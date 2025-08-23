Magallanes: Hallan con vida a uno de los cuatro pescadores de lancha desaparecida

Embarcaciones particulares, en coordinación con la Gobernación Marítima de Puerto Williams, lograron ubicar con vida al pescador Juan Rojas Casco, tripulante de la lancha a motor "Ana Belén", cuyo hundimiento se reportó ayer a aproximadamente 200 kilómetros al sur de Punta Arenas (Región de Magallanes).

El sobreviviente, de nacionalidad paraguaya, fue hallado por pescadores -alrededor de las 10:30 de la mañana de este sábado- encima de una roca en las cercanías de Bahía Sea, al oeste de Bahía Cook, y aproximadamente a 226 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Tras ubicar al afectado, los pescadores dieron aviso a personal de la Armada, que posteriormente desplegó un helicóptero naval desde donde se lanzó un nadador de rescate para ayudarlo a embarcar en una lancha institucional, donde recibió los primeros auxilios debido a que presentaba signos de hipotermia.

Tras ser rescatado, el hombre indicó la ubicación estimada de sus otros tres compañeros, también de nacionalidad paraguaya, que aún no han sido ubicados.

"La persona se encuentra estable a bordo del OPV (patrullero de zona marítima) Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico. Queremos reafirmar nuestro compromiso como Armada de Chile que seguiremos haciendo todos los esfuerzos por tratar de encontrar al resto de los tripulantes", informó el capitán de navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams.

En la zona continúa el despliegue terrestre, aéreo y marítimo para encontrar a los pescadores que siguen desaparecidos.