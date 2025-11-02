Rescatan a adulta mayor que sufrió accidente cuando hacía senderismo en Aguas Calientes
Carabineros rescató a una mujer de 64 años que, cuando hacía senderismo en el sector de Aguas Calientes, en la Región del Ñuble, sufrió la fractura de su tobillo. La excursionista fue trasladada al Cesfam de Pinto.
