Ver más de la Región de OHiggins
Tópicos: País | Región de OHiggins

Detienen a menor por asesinato cometido durante venta de PlayStation

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Es el segundo arrestado por el crimen que tuvo lugar en julio en Rancagua.

Con 17 años, quedó en internación provisoria tras ser formalizado.

Detienen a menor por asesinato cometido durante venta de PlayStation
 Pexels (referencial)

La víctima, de 62 años, fue baleada al acompañar a su hijo a realizar la supuesta transacción acordada a través de Marketplace de Facebook.
Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles por su presunta vinculación con el crimen de Alfredo Rodríguez, hombre de 62 años que fue asesinado cuando acompañó a su hijo de 25 para la venta de un PlayStation en Rancagua, capital de la Región de O'Higgins.

El hecho ocurrió en julio pasado, cuando, en la esquina de Circunvalación Poniente con El Trapiche, en el sector de Villa Alameda, las víctimas llegaron en su vehículo para concretar la venta de la consola, que habían ofrecido en Marketplace de Facebook.

Al llegar al lugar, ambos fueron interceptados por tres encapuchados, quienes, tras un altercado, le dispararon en dos oportunidades al hombre de 62 años, que murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

 

Imagen foto_00000011
Alfredo Rodríguez, de 62 años, fue baleado mientras acompañaba a su hijo.

A casi un mes del fatal hecho, personal del OS-9 de Carabineros concretó esta jornada la detención de un menor de 17 años, quien quedó en internación provisoria tras ser formalizado por el robo con homicidio.

Se le formalizaron también otros tres delitos de robo con intimidación, todos perpetrados durante este año.

Se trata de la segunda detención por este brutal homicidio. El otro imputado es un joven de 19 años, sindicado como el asesino de Alfredo Rodríguez y que se encontraba ya en prisión preventiva.

