Rancagua: Condenas a secuestradores de empresario suman 137 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a un total de 137 años de presidio a los ocho extranjeros implicados en el secuestro extorsivo agravado del empresario Rudy Basualdo, perpetrado el 8 de noviembre de 2023 en Rancagua (Región de O'Higgins).

A contar del rapto perpetrado aquella jornada, la víctima estuvo retenida por 48 horas en la ciudad de Santa Cruz. Los sujetos –vinculados al Tren de Aragua- exigían 80 millones de pesos para su rescate. No obstante, la familia aceptó pagar la mitad y, con ello, fue liberado.

Los sujetos fueron condenados por asociación criminal, porte ilegal de armas y secuestro extorsivo agravado.

El fiscal Aquiles Cubillos detalló que "la pena se impuso respecto del delito de secuestro agravado, por el cual se ha condenado a los ocho acusados a 13 años de presidio mayor en su grado medio".

Por tanto, explicó, "las penas que se han dictado hoy por el TOP de Rancagua suman en total 137 años de privación de libertad. Seis de los imputados han sido condenados a 16 años, y tres de ellos a 19 años. Por tanto, la totalidad de las penas nos deja conformes".

El fiscal regional celebró la sentencia como un "golpe al crimen organizado" y destacó que corresponde a la primera condena por asociación criminal.