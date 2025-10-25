Rancagua: Niño de 14 años vinculado a homicidio quedó en internación provisoria

El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó la prisión preventiva para los dos imputados adultos y la internación provisoria para el niño de 14 años, formalizados por el homicidio de un hombre en la población Manuel Rodríguez, tras una guerra de bandas narcos.

El hecho ocurrió durante una balacera el pasado 17 de agosto, en el contexto de bandas rivales por tráfico de drogas. El Ministerio Público exhibió videos de cámaras de seguridad que dan cuenta el delito, además de testimonios de tres testigos.

El fiscal Carlos Fuentes precisó a Cooperativa que los imputados no solo dispararon en varias ocasiones a la víctima, de 25 años, sino que también registraron un video cuando agonizaba.

"Es tal el desprecio que tienen por la vida estas personas que luego de que la víctima intenta arrancar en su vehículo, se da una vuelta, lamentablemente se metió por un pasaje que lo derivó a un lugar cercano donde habían sido los disparos iniciales y donde la víctima se desvanece en el vehículo y termina chocando a otro. Lo bajan del auto, lo tiran al piso, una de las personas que se encontraba ahí filma toda la agonía, incluso se ven unas patadas que le pegan", relató el persecutor.

"Eso lo subieron a redes sociales como una forma de amedrentar a las otras bandas y tener el control territorial mediante ese tipo de acciones", afirmó el fiscal.

Entre los imputados figura Renato Mafia, colaborador de conocidos cantantes urbanos con un canal en redes sociales.

El subprefecto Juan Reyes, de la Brigada de Homicidios de la PDI, precisó que la investigación "fue considerada de alta complejidad por la alta peligrosidad que tienen estas personas y como asimismo el alto poder de fuego".

"Hay otros hechos que se están investigand. Se tiene que realizar el análisis de la debida evidencia para saber si están vinculados o no. Desde un principio sí se consideraron de esta magnitud para poder tener los medios de prueba suficientes, sobre todo en ese sector", afirmó.

En concreto, la Policía de Investigaciones indaga la participación de los imputados en otros hechos violentos, como en un homicidio perpetrado en la población Los Prunos, el pasado 12 de septiembre.