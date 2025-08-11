La delegada presidencial provincial de Tamarugal, Camila Castillo, conversó días atrás en vivo con el medio local RTC Televisión, dando cuenta de las medidas de seguridad en Huara, relativas a la celebración de la Fiesta de San Lorenzo.

Sin embargo, en un video ya muy viralizado, se escucha a la autoridad decir "porque esa es nuestra tarea, que esta hueá (sic) sea una fiesta ordenada y segura"; lo que ella luego descartó, pues "justo se pega la imagen" y se entiende una palabra que -afirma- no dijo.

