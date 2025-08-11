¿Cómo dijo? El viralizado video de la delegada de Tamarugal
La delegada presidencial provincial de Tamarugal, Camila Castillo, conversó días atrás en vivo con el medio local RTC Televisión, dando cuenta de las medidas de seguridad en Huara, relativas a la celebración de la Fiesta de San Lorenzo.
Sin embargo, en un video ya muy viralizado, se escucha a la autoridad decir "porque esa es nuestra tarea, que esta hueá (sic) sea una fiesta ordenada y segura"; lo que ella luego descartó, pues "justo se pega la imagen" y se entiende una palabra que -afirma- no dijo.