Concluye la audiencia de formalización del caso "narcogendarmes" en Tarapacá

La Región de Tarapacá vive este viernes la conclusión de una significativa jornada judicial. La extensa audiencia de formalización en el denominado caso "narcogendarmes" llega a su fin, un proceso que mantiene a 21 personas -14 de ellos funcionarios de Gendarmería y siete civiles- bajo la lupa de la justicia por su presunta vinculación con el tráfico de estupefacientes dentro de recintos penitenciarios.

La organización criminal en cuestión se dedicaba al tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio, como también en el Centro Penitenciario Femenino de Iquique, lo que da cuenta de una compleja red que afectaba la seguridad y el orden dentro de los sistemas carcelarios de la zona.

Se espera que a las 14:30 horas de este viernes el Tribunal pueda dar a conocer cuáles van a ser las medidas cautelares con las que van a quedar estos 21 detenidos.