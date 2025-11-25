Hombre desaparecido desde el sábado en Iquique fue encontrado muerto en el desierto

Personal de la PDI investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre de 30 años con un impacto de bala en una zona desértica durante la tarde de este martes en la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

La víctima, identificada como Bastián Soto, fue visto por última vez el sábado en una discoteque, por lo que su familia presentó una denuncia por presunta desgracia.

Durante esta jornada, la hermana del hombre recibió un llamado teléfonico, en el que un sujeto le cobró dinero, llevándola al kilómetro 54 de la Ruta A-65, donde encontró el cuerpo.

Según explicó la fiscal Trinidad Steinert, "efectivamente se recibe una denuncia por el fallecimiento de un hombre chileno por un impacto balístico. Se encuentra a cargo de las diligencias investigativas la Fiscalía de Tarapacá, la unidad ECOH junto a la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Homicidios".

"Se recibió en el mismo día en horas de la mañana la denuncia por presunta desgracia de este hombre, que habría desaparecido días antes, no se tenía noticia de él, realizando esta denuncia un familiar", añadió.