Hombre robaba banderas chilenas de las calles de Iquique y fue detenido

Un hombre quedó detenido tras ser sorprendido mientras robaba las banderas chilenas que estaban instaladas en una calle de Iquique para decorar por Fiestas Patrias.

Según dio a conocer Carabineros, el sujeto acudió a las 3:53 de la madrugada del martes al paseo Baquedano, donde robó al menos seis banderas chilenas de tamaño mediano, ubicadas en los postes de la calle.

En imágenes publicadas por las autoridades se puede ver cómo el hombre mira para todas partes para asegurarse que nadie lo estuviera viendo. Sin embargo, el centro de alerta municipal se percató de la situación y dio a viso a la primera comisaría de Carabineros de Iquique.

Tras encontrarse frente a frente con las autoridades, el sujeto se posicionó inmediatamente contra una pared para ser arrestado, sin presentar ningún tipo de oposición.