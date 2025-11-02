Incendio destruye dos galpones de Zona Franca en Iquique

Un gran incendio afecta a dos galpones al interior del recinto amurallado de la Zona Franca en Iquique, Región de Tarapacá.

El siniestro, que se declaró el sábado por la noche, afectó específicamente a los módulos 7 y 8, edificios de aproximadamente cuatro pisos que ardieron completamente en llamas. La densa columna de humo es visible desde distintas zonas de Iquique y Alto Hospicio.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro inició cerca de las 23.00 horas en las cercanías de la puerta número 13 del sector amurallado de la Zofri, donde la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte combate el fuego.

"En este momento nos encontramos cooperando con la labor de Bomberos, sacando la gente para que puedan trabajar de mejor forma. De igual forma, haciendo cortes de ruta y de tránsito afuera de la Zofri para que tenga la continuidad de los carros bomba en el suministro de agua a este sector", informó durante la madrugada el teniente coronel Rodrigo Rivero.

AHORA🔴 Incendio sigue sin poder ser controlado y se propaga a un segundo galpón de cuatro pisos en el recinto amurallado de Zona Franca en #Iquique





El complicado trabajo en el lugar

Las labores de extinción, que se prevé duren al menos dos o tres días más, se han visto complicadas por diversos factores.

Respecto a esto, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, detalló que se han "encontrado rollos de tela, zapatos, neumáticos (...) elementos de bastante combustión, por lo tanto, ha sido muy complejo el tema".

"En un principio, la cantidad de agua que poseíamos a través de nuestros camiones aljibe no era suficiente para poder atacar el incendio, y en estos minutos hemos logrado la continuidad de abastecimiento, lo que ha permitido ir bajando un poco la carga calórica de esta emergencia", explicó.

De todas maneras, el bombero dio cuenta que se trata de un trabajo "bastante complejo, porque estos son galpones bastante grandes, son de una forma de T que equivaldría a unos cuatro o cinco galpones comunes y corrientes. Además, son de cuatro pisos, y llegar a todos estos lugares con tanta carga de mercadería y carga calórica va a ser complejo".

Además, ha sido necesario cortar arterias cercanas para permitir el despliegue de los equipos de bomberos y asegurar el abastecimiento de agua potable, una situación que ha generado complicaciones adicionales para los voluntarios en el terreno.

La llegada de refuerzos desde Alto Hospicio y Pozo Almonte ha sido crucial para enfrentar la emergencia.

Las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas, pero se anticipa que serán de gran magnitud, afectando directamente a los usuarios y comerciantes de la Zona Franca de Iquique.