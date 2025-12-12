Iquique: 16 años de cárcel para sujeto que abusó de sus sobrinas por más de una década

A 16 años de cárcel fue sentenciado un sujeto que abusó y violó a sus sobrinas por más de una década en la Región de Tarapacá.

Según logró acreditar la investigación del Ministerio Público, los abusos se perpetraron de manera sistemática entre el 2008 y 2023. Las menores eran dejadas al cuidado del imputado por su madre, momento que el agresor aprovechaba para cometer los crímenes, bajo la fachada de "simular juegos".

Esta situación se prolongó por años, manteniendo a las víctimas en un estado de vulnerabilidad continua.

El caso salió a la luz en 2023, cuando una de las víctimas, de 12 años, pudo contar lo sucedido a su madre. Esta revelación fue crucial, ya que llevó a que su hermana mayor, de 19 años, también denunciara haber sido abusada y violada por el mismo acusado, indicando que los ataques comenzaron cuando ella tenía aproximadamente cuatro años.

Los antecedentes recopilados y las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron determinantes para que este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique declarara al hombre culpable de un delito consumado y reiterado de violación y un delito de abuso sexual.