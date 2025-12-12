Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Iquique: 16 años de cárcel para sujeto que abusó de sus sobrinas por más de una década

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La declaración de una menor de 12 años destapó los reiterados crímenes que se cometían desde que una de las víctimas tenía apenas 4 años, revelando un patrón de abuso prolongado.

El condenado se valía de la confianza familiar y simulaba juegos infantiles para perpetrar los abusos sexuales contra las pequeñas.

Iquique: 16 años de cárcel para sujeto que abusó de sus sobrinas por más de una década
 ATON (referencial)

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique lo declaró culpable de un delito consumado y reiterado de violación, sumándose un cargo por abuso sexual.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A 16 años de cárcel fue sentenciado un sujeto que abusó y violó a sus sobrinas por más de una década en la Región de Tarapacá.

Según logró acreditar la investigación del Ministerio Público, los abusos se perpetraron de manera sistemática entre el 2008 y 2023. Las menores eran dejadas al cuidado del imputado por su madre, momento que el agresor aprovechaba para cometer los crímenes, bajo la fachada de "simular juegos".

Esta situación se prolongó por años, manteniendo a las víctimas en un estado de vulnerabilidad continua.

El caso salió a la luz en 2023, cuando una de las víctimas, de 12 años, pudo contar lo sucedido a su madre. Esta revelación fue crucial, ya que llevó a que su hermana mayor, de 19 años, también denunciara haber sido abusada y violada por el mismo acusado, indicando que los ataques comenzaron cuando ella tenía aproximadamente cuatro años.

Los antecedentes recopilados y las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron determinantes para que este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique declarara al hombre culpable de un delito consumado y reiterado de violación y un delito de abuso sexual.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada