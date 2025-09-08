Síguenos:
Región de Tarapacá

Más de 16 mil clientes afectados por corte de energía en Iquique

Autor: Cooperativa.cl
Más de 16 mil personas se encuentran afectadas por un corte de energía que se inició durante la tarde de este lunes en la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

El hecho ocurrió pasadas las 20:15 horas, tras una serie de bajas de voltaje previas, momento en que explotó un transformador en la intersección de Avenida La Tirana con Manuel Castro Ramos.

La empresa CGE estima que el servicio será repuesto drante la madrugada, pasadas las 02:00 horas del martes.

