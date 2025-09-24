Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.3°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Niño llevó arma de fogueo a liceo en Iquique: Se investiga si estaba adaptada para disparos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El hecho fue reportado a la PDI por profesores del recinto.

El joven fue entregado a su madre por ser inimputable.

Niño llevó arma de fogueo a liceo en Iquique: Se investiga si estaba adaptada para disparos
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un niño de 13 años fue sorprendido portando un arma de fogueo al interior del Liceo Deportivo Elena Duvauchelle Cabezón, en la comuna de Iquique de la Región de Tarapacá.

El hecho fue reportado a la PDI por profesores del recinto, por lo que se desplegó un operativo en el sector.

El prefecto Luis Belmar detalló que "se habría encontrado al interior de la mochila de un alumno de 13 años un elemento aparentemente correspondiente a un arma de fuego tipo pistola. Por lo anterior, los funcionarios realizaron las diligencias de rigor logrando establecer que el menor portaba en su mochila un arma tipo pistola marca Browning modelo 92, calibre 8mm, a fogueo, la cual es sancionada en la ley de infracción de armas, por lo que fue incautada y trasladada al Laboratorio de Criminalística para sus pericias".

Por orden del Tribunal de Familia, el menor fue entregado a su madre por ser inimputable.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada