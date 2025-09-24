Niño llevó arma de fogueo a liceo en Iquique: Se investiga si estaba adaptada para disparos

Un niño de 13 años fue sorprendido portando un arma de fogueo al interior del Liceo Deportivo Elena Duvauchelle Cabezón, en la comuna de Iquique de la Región de Tarapacá.

El hecho fue reportado a la PDI por profesores del recinto, por lo que se desplegó un operativo en el sector.

El prefecto Luis Belmar detalló que "se habría encontrado al interior de la mochila de un alumno de 13 años un elemento aparentemente correspondiente a un arma de fuego tipo pistola. Por lo anterior, los funcionarios realizaron las diligencias de rigor logrando establecer que el menor portaba en su mochila un arma tipo pistola marca Browning modelo 92, calibre 8mm, a fogueo, la cual es sancionada en la ley de infracción de armas, por lo que fue incautada y trasladada al Laboratorio de Criminalística para sus pericias".

Por orden del Tribunal de Familia, el menor fue entregado a su madre por ser inimputable.