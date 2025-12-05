Parapentista falleció tras caer en ladera de cerro de Iquique

Un parapentista falleció durante la tarde de este viernes tras caer en la ladera de un cerro en el sector Palo Buque de la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Según indicó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Esteban de Nordenflycht, "al lugar se despacha una unidad de rescate y al momento de llegar al lugar se constata que la persona estaba fallecida. En estos momentos estamos a la espera de la Fiscalía para hacer las investigaciones y el levantamiento del cuerpo".

La víctima fue identificada como el exoficial del Ejército Gustavo Martínez.