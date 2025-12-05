Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Parapentista falleció tras caer en ladera de cerro de Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un parapentista falleció durante la tarde de este viernes tras caer en la ladera de un cerro en el sector Palo Buque de la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Según indicó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Esteban de Nordenflycht, "al lugar se despacha una unidad de rescate y al momento de llegar al lugar se constata que la persona estaba fallecida. En estos momentos estamos a la espera de la Fiscalía para hacer las investigaciones y el levantamiento del cuerpo".

La víctima fue identificada como el exoficial del Ejército Gustavo Martínez.

Síguenos en Google News
Las + leídas