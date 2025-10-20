Tópicos: País | Región de Tarapacá
PDI detuvo a líder de banda peruana "Los chalacos del Callao" en Tarapacá
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Personal de la PDI detuvo al líder de la banda delictual peruana "Los chalacos del Callao", quien tenía una notificación roja de Interpol y permanecía escondido en Alto Hospicio.
El sujeto, identificado como José Daniel Hidalgo, estaba en Chile desde abril pasado, y pesa contra él una orden de extradición desde Perú.
Se espera que este martes pase a control de detención en el Tribunal de Garantía de Iquique.
